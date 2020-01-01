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В «Локомотиве» опровергли слухи об увольнении Сёмина
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По данным Metaratings, совет директоров московского "Локомотива" якобы принял решение, что главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин будет отправлен в отставку по окончании сезона.В источнике
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