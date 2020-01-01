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В «Локомотиве» отказались называть точную сумму трансфера Миранчука
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Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк поделился подробностями перехода полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».В источнике
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В «Локомотиве» объяснили, почему в контракте Алексея Миранчука был пункт об отступных в €8 млн

RT на русском 13:57
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В «Локомотиве» отказались называть точную сумму трансфера Миранчука

Матч ТВ 13:54
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В «Локомотиве» отказались называть точную сумму трансфера Миранчука

Sportbox.RU 13:54
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