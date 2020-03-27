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Семин прокомментировал информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»
Soccernews.ru
  • Телеканал 360°0:56
  • Мой Брянск0:45
  • Москва 241:12
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о переходе Александра Кокорина в столичный клуб, передает "Чемпионат.com".В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом» на 9 млн евро до 2023 года

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», договорился о контракте с «Локомотивом». По информации Metaratings.ru, с лета 2020 года Кокорин будет зарабатывать в «Локомотиве» около 3 млн евро в год. Вероятнее всего, соглашение будет заключено до 2023 года.
Metaratings вчера в 15:15
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