В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина. Последний потребовал отставки генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе после того, как он показал средний палец болельщикам по время матча с «Уфой». В источнике