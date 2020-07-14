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В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе
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Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина. Последний потребовал отставки генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе после того, как он показал средний палец болельщикам по время матча с «Уфой».В источнике
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С чего всё начиналось
После вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика "Локомотива", факт которого вы признали, вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, – написал Семин в своем Instagram.
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