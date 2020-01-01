Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов
Ранее сообщалось, что общий долг "Локомотива" перед Фернандешем составляет 11 миллионов 182 тысячи рублей. Напомним, 34-летний Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год. Минувшим летом игрок перебрался в "Краснодар" в статусе свободного агента.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее в материале за ноябрь-2018 «СЭ» сообщал, что долг перед Фернандешем составлял 11 миллионов 182 тысячи рублей (около 160 тысяч евро): это 4 миллиона 435 тысяч рублей премиальных за выигрыш Кубка России и 6 миллионов 747 тысяч рублей за несогласованные с футболистом изменения условий контракта в связи с новым курсом рубля.