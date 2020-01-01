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Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов
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Ранее сообщалось, что общий долг "Локомотива" перед Фернандешем составляет 11 миллионов 182 тысячи рублей. Напомним, 34-летний Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год. Минувшим летом игрок перебрался в "Краснодар" в статусе свободного агента.В источнике
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С чего всё начиналось
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Мануэл Фернандеш выиграл у «Локомотива» суд в CAS. Он отсудил более 10 миллионов

Ранее в материале за ноябрь-2018 «СЭ» сообщал, что долг перед Фернандешем составлял 11 миллионов 182 тысячи рублей (около 160 тысяч евро): это 4 миллиона 435 тысяч рублей премиальных за выигрыш Кубка России и 6 миллионов 747 тысяч рублей за несогласованные с футболистом изменения условий контракта в связи с новым курсом рубля.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
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В «Локомотиве» пока не видели решение CAS по Фернандешу

Sportbox.RU 02:57
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Анатолий Мещеряков: «Решение CAS по Фернандешу пока не видели»

Sports.ru 03:55
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В «Локомотиве» прокомментировали решение CAS по выплате Фернандешу 11 млн рублей

Футбол России 03:24
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