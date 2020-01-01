В «Локомотиве» пока не видели решение CAS по Фернандешу
Фернандеш в CAS отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей. Хавбек защищал цвета столичного клуба с 2014 по 2019 годы. В текущем сезоне футболист выступает за «Краснодар», он выходил на поле в шести матчах в РПЛ и забил в них один гол.В источнике
С чего всё начиналось
В результате, в середине 2017 года футболист обратился в ФИФА, а после того, как Палата по разрешению споров ФИФА отказалась удовлетворять требования футболиста, Фернандеш обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Напомним, что 34-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.