В «Локомотиве» пока не видели решение CAS по Фернандешу

Фернандеш в CAS отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей. Хавбек защищал цвета столичного клуба с 2014 по 2019 годы. В текущем сезоне футболист выступает за «Краснодар», он выходил на поле в шести матчах в РПЛ и забил в них один гол.