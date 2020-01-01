НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
В «Локомотиве» пока не видели решение CAS по Фернандешу
Новая Кубань
  • Новая Кубань
  • КМВ Новости
  • Sportbox.RU
  • Metaratings
  • Юга.ру
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Югополис
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • FootballHD
  • Кубанские новости
  • Спорт день за днем
Фернандеш в CAS отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей. Хавбек защищал цвета столичного клуба с 2014 по 2019 годы. В текущем сезоне футболист выступает за «Краснодар», он выходил на поле в шести матчах в РПЛ и забил в них один гол.В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

Мануэл Фернандеш выиграл у «Локомотива» суд в CAS. Он отсудил более 10 миллионов

В результате, в середине 2017 года футболист обратился в ФИФА, а после того, как Палата по разрешению споров ФИФА отказалась удовлетворять требования футболиста, Фернандеш обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Напомним, что 34-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
Подробнее о событии
alt

В «Локомотиве» пока не видели решение CAS по Фернандешу

Sportbox.RU 02:57
alt

Анатолий Мещеряков: «Решение CAS по Фернандешу пока не видели»

Sports.ru 03:55
alt

В «Локомотиве» прокомментировали решение CAS по выплате Фернандешу 11 млн рублей

Футбол России 03:24
реклама
Главное
Новости