Контракт Бориса Ротенберга с «Локомотивом» продолжает действовать

Контракт защитника Бориса Ротенберга с "Локомотивом" продолжает действовать. Об этом сообщил директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо.