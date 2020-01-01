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Контракт Бориса Ротенберга с «Локомотивом» продолжает действовать
Матч ТВ
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Контракт защитника Бориса Ротенберга с "Локомотивом" продолжает действовать. Об этом сообщил директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо.В источнике
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Контракт Бориса Ротенберга с «Локомотивом» продолжает действовать

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В «Локомотиве» рассказали о статусе контракта Ротенберга

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