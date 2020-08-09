В «Локомотиве» рассказали о жестком разговоре с Магкеевым
В московском "Локомотиве" рассказали о том, что в клубе состоялся серьезный разговор с футболистом Станиславом Магкеевым, передает "Чемпионат.com". Напомним, в интернете появилось видео, на котором Магкеев находится в состоянии опьянения.В источнике
С чего всё начиналось
Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал видео с защитником команды Станиславом Магкеевым. Ранее в социальных сетях появился ролик, в котором Магкеев предстал в нетрезвом виде.