В «Локомотиве» рассказали о жестком разговоре с Магкеевым

Матч ТВ 7













В московском "Локомотиве" рассказали о том, что в клубе состоялся серьезный разговор с футболистом Станиславом Магкеевым, передает "Чемпионат.com". Напомним, в интернете появилось видео, на котором Магкеев находится в состоянии опьянения. В источнике