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Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки
Вести.Ru
  • Известия0:35
Восстановление займёт несколько месяцев, сообщает Sky Sports Italia. Ибрагимович вернулся в «Милан» в декабре.В источнике
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Ибрагимович пропустит около месяца

Спорт-Экспресс 10:50
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Златан Ибрагимович пропустит около месяца

Чемпионат 10:17
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СМИ: Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы и сможет помочь «Милану» в концовке сезона

Sport24.ru 09:08 
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