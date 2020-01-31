НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Москва 24Москва 24
В Минспорта прокомментировали приостановление аккредитации ВФЛА
Реальное время
  • Телеканал Санкт-Петербург0:44
  • Вести.Ru4:04
  • РЕН ТВ3:49
  • Москва 240:25
  • Piter.tv0:46
Министр спорта РФ Олег Матицын подписал приказ о приостановлении действия аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В ведомстве это решение назвали защитой интересов спортсменов, как сообщает ТАСС.В источнике
12
Олег Матыцин
Российский врач
Надеюсь, целью каждого кандидата будут защита интересов спортсменов, восстановление их участия в соревнованиях даже в нейтральном статусе и — как конечная цель — полное восстановление ВФЛА.
Подробнее о событии
alt

Ласицкене поддержала решение Министерства спорта приостановить аккредитацию ВФЛА

Спорт-Экспресс 09:40
alt

Матыцин ответил на вопрос о зарплате Борзаковского

Чемпионат 07:19
alt

Пахноцкая: AIU ждет от России по теме ВФЛА результатов, а не обещаний

ТАСС Спорт 12:12
Ещё по теме
Главное
Новости