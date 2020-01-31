В Минспорта прокомментировали приостановление аккредитации ВФЛА
Министр спорта РФ Олег Матицын подписал приказ о приостановлении действия аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В ведомстве это решение назвали защитой интересов спортсменов, как сообщает ТАСС.В источнике Надеюсь, целью каждого кандидата будут защита интересов спортсменов, восстановление их участия в соревнованиях даже в нейтральном статусе и — как конечная цель — полное восстановление ВФЛА.
Олег Матыцин
Российский врач