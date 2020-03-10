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Газета.RuГазета.Ru
В Молдавии отменены массовые мероприятия перед матчем сборной России
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Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявил, что в стране отменены все массовые мероприятия из-за коронавируса, передает Sport24.В источнике
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