Максим Траньков российский тренер

Катя выросла на наших глазах, она пришла в группу еще совсем маленькой девочкой, лет в 13. Она долго искала партнера в России, но так и не нашла. Потом нашла его в Австралии и стала выступать там, затем уехала в Канаду.

ТАСС Спорт

05:19