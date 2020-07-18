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Фигуристка Александровская погибла в Москве
Anews
  • Телеканал 360°0:59
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  • Москва 240:38
В Москве погибла чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская, выступавшая за Австралию. Предварительная причина смерти — самоубийство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Тело 20-летней фигуристки было обнаружено возле дома на Улице 1905 года.В источнике
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Максим Траньков
российский тренер
Катя выросла на наших глазах, она пришла в группу еще совсем маленькой девочкой, лет в 13. Она долго искала партнера в России, но так и не нашла. Потом нашла его в Австралии и стала выступать там, затем уехала в Канаду.ТАСС Спорт05:19
С чего всё начиналось
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Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.
ТАСС 03:52
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В Москве трагически погибла фигуристка Александровская. Основная версия — несчастный случай

Спорт-Экспресс 06:30
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В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

РИА Новости 04:19
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Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

ТАСС 03:52
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