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В Москве простились с Рейнгольдом
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В Москве в манеже академии «Спартак», что в Сокольниках, состоялась церемония прощания с прославленным ветераном красно-белых Валерием Рейнгольдом, скончавшимся 11 февраля на 78-м году жизни.В источнике
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Валерий Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище

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«Он останется в сердцах». Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд похоронен в Москве

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