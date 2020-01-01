В Москве простились с Рейнгольдом

В Москве в манеже академии «Спартак», что в Сокольниках, состоялась церемония прощания с прославленным ветераном красно-белых Валерием Рейнгольдом, скончавшимся 11 февраля на 78-м году жизни.