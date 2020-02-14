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В Москве простились с Валерием Рейнгольдом
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
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  • Газета.Ru
  • Футбол России
В столице прошла церемония прощания с легендой советского футбола Валерием Рейнгольдом.В источнике
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Черчесов прокомментировал смерть Рейнгольда

Газета.Ru 06:29
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В академии «Спартака» прошла церемония прощания с Рейнгольдом

Soccernews.ru 05:20
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«Сложно найти слова в такой день». В Москве простились с Валерием Рейнгольдом

Спорт-Экспресс 06:40
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