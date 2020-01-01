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В «Наполи» исключили продажу Руиса и уход Гаттузо
Sportbox.RU
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Спортивный директор «Наполи» Криштиану Джунтоли рассказал о планах команды относительно некоторых своих игроков.В источнике
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В «Наполи» исключили продажу Руиса и уход Гаттузо

Sportbox.RU 22:08
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В «Наполи» исключили продажу Руиса и уход Гаттузо

Матч ТВ 22:08
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