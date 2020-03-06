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В Нидерландах опробуют новые футбольные правила
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  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
  • by.Tribuna.com
  • Soccernews.ru
  • Pravda.Ru
  • Sport24.ru
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Издание «AD» сообщает об изменениях футбольных правил в рамках молодёжных лиг Нидерландов. Об этом нововведении заявил президент голландской федерации футбола Хейс де Йонг.В источнике
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«Не революция, а эволюция». В Голландии опробуют новые правила футбола

Sport24.ru 10:25 
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СМИ: в Нидерландах протестируют пять новых футбольных правил

РИА Новости 10:08
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«Это не революция, а эволюция футбола». В Нидерландах опробуют новые футбольные правила

Матч ТВ 10:00
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