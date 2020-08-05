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Набсовет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса
Sport24.ru
  • Известия1:02
  • РЕН ТВ0:46
Позже член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил ТАСС, что набсовет рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения господина Гануса.В источнике
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