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В РУСАДА выразили недоверие главе организации Ганусу
Sport24.ru
  • Известия1:02
  • РЕН ТВ0:46
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией, в среду, 5 августа.В источнике
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С чего всё начиналось
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Набсовет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям уволить Юрия Гануса с должности генерального директора организации, сообщил РИА Новости член набсовета Сергей Хрычиков.
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