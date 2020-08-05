В РУСАДА выразили недоверие главе организации Ганусу

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией, в среду, 5 августа.