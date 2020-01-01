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В «Оренбурге» прокомментировали интерес к Кокорину
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Удар56
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Футбол России
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что клуб не проявлял интерес к форварду «Зенита» Александру Кокорину.В источнике
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«Оренбург» не будет арендовать Кокорина

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В «Оренбурге» не интересовались Кокориным

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В «Оренбурге» прокомментировали интерес к Кокорину

Sportbox.RU 06:10
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