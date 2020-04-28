В «Оренбурге» оценили шансы возобновления сезона РПЛ

Может быть, ждут выступления президента РФ. Скорее всего, от новых решений будет зависеть и судьба РПЛ. К сожалению, сейчас ситуация работает не в пользу возобновления чемпионата.