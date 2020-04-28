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В «Оренбурге» оценили шансы возобновления сезона РПЛ
Sports.ru
  • Sports.ru
Может быть, ждут выступления президента РФ. Скорее всего, от новых решений будет зависеть и судьба РПЛ. К сожалению, сейчас ситуация работает не в пользу возобновления чемпионата.В источнике
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В «Оренбурге» оценили шансы возобновления сезона РПЛ

Футбол на Куличках 05:14
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Член совета «Оренбурга»: «От новых решений президента будет зависеть судьба РПЛ. Пока все не в пользу возобновления»

Sports.ru 05:13
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В «Оренбурге» оценили шансы возобновления сезона РПЛ

РИА Новости 04:59
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