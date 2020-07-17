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Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ
Новый Век
  • Дума ТВ0:58
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.В источнике
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С чего всё начиналось
Депутат Госдумы от Оренбургской области Игорь Сухарев в своем Instagram сообщил о том, что он вместе со своими коллегами решили направить письмо министру спорта РФ, президенту Российского футбольного союза и президенту Российской Премьер-Лиги, в котором попросили оставить ФК «Оренбург» в Премьер-Лиге.
Урал56.Ру 09:00
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