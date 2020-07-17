Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.