В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин. Ранее главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов редложил расширить РПЛ после вылета клуба из лиги.В источнике
С чего всё начиналось
«Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта, президенту РФС и президенту РПЛ, в которых попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ», — написал Сухарев в своём Instаgram.