В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

Новый Век 1 18

Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин. Ранее главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов редложил расширить РПЛ после вылета клуба из лиги. В источнике