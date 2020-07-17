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Газета.RuГазета.Ru
В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ
Новый Век
  • Дума ТВ0:58
Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин. Ранее главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов редложил расширить РПЛ после вылета клуба из лиги.В источнике
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С чего всё начиналось
«Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта, президенту РФС и президенту РПЛ, в которых попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ», — написал Сухарев в своём Instаgram.
RT на русском 07:49
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«Оренбург»: «Просьба депутатов сохранить клуб в РПЛ дает нам надежду»

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Спортивный директор «Оренбурга» - о письме депутатов: Это дает какую-то маленькую надежду!

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