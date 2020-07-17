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Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ
Газета.Ru
  • Дума ТВ0:58
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.В источнике
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С чего всё начиналось
«Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта, президенту РФС и президенту РПЛ, в которых попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ», — написал Сухарев в своём Instаgram.
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