Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.В источнике
С чего всё начиналось
«Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта, президенту РФС и президенту РПЛ, в которых попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ», — написал Сухарев в своём Instаgram.