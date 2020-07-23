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В «Оренбурге» пошутили о вылете команды в ФНЛ
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Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» пошутила о вылете команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).В источнике
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ФНЛ отреагировала на возвращение «Оренбурга» картиной «Опять двойка»

Советский спорт 15:08
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«Оренбург» поприветствовал ФНЛ картиной «Возвращение блудного сына»: «Можно к вам?»

Sport24.ru 15:06 
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«Возвращение блудного сына». «Оренбург» пошутил над вылетом в ФНЛ (фото)

Sportbox.RU 15:03
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