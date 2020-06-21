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Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» – «Оренбург»
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В воскресенье, 21 июня, футбольный комментатор Константин Генич составил прогноз на игру 23-го тура РПЛ «Локомотив» - «Оренбург». Слова эксперта передаёт «Рейтинг Букмекеров».В источнике
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«Локомотив» — «Оренбург»: видеотрансляция матча РПЛ

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«Оренбург» откроет рестарт РПЛ матчем с «Локомотивом». Это совершенно новая команда

Удар56 07:50
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Sport24.ru 05:40 
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