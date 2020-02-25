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В Парагвае вратарь сделал чудовищную ошибку и забил глупейший автогол
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Вратарь "Хенераль Диас" Густаво Сердан в матче чемпионата Парагвая против "Гуареньи" допустил ошибку и забил нелепый гол в собственные ворота.В источнике
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Вратарь попытался обыграть нападающего и забил автогол

Lenta.ru 10:05
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Парагвайский вратарь Сердан забил нелепый автогол, решив обыграть соперника (видео)

47-регион.ру 09:43 
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Парагвайский вратарь забил нелепый автогол после глупой ошибки

Pravda.Ru 08:48
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