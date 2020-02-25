В Парагвае вратарь сделал чудовищную ошибку и забил глупейший автогол

Вратарь "Хенераль Диас" Густаво Сердан в матче чемпионата Парагвая против "Гуареньи" допустил ошибку и забил нелепый гол в собственные ворота.