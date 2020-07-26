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На Дворцовом мосту прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»
АиФ Санкт-Петербург
  • Пятый канал0:37
  • Piter.tv1:18
  • Телеканал Санкт-Петербург0:33
На Дворцовом мосту прошло световое шоу в честь золотого дубля «Зенита».В источнике
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Подробнее о событии
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