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В РФС исключили заговор судей против «Спартака»
RT на русском
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о возможном сговоре судей в матче 1-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимал «Сочи» (2:2).В источнике
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