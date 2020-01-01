НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»Сезон французской Лиги 1 будет досрочно завершенSmile о патчах в Dota 2: «Какой-то общей идеи нет»Тарасов объяснил, почему он показал футболку с изображением ПутинаСКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и ЗубареваMetaratingsВ РФС назвали единственный реалистичный вариант возобновления РПЛФутбол России11Футбол РоссииРБКMetaratingsТульский футболМатч ТВSports.ruPiter.tvSoccer.ruRT на русскомСоветский спортСпорт-ЭкспрессГенеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что чемпионат России может быть возобновлён 28 июня.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Как будет доигран футбольный сезон в России. Алаев, Прядкин и Ефремов все объяснилиСоветский спорт 12:30Алаев назвал сценарий возобновления сезона в чемпионате РоссииСпорт-Экспресс 10:52Алаев — о возобновлении РПЛ: «Единственный реалистичный вариант — начать 28 июня»Матч ТВ 10:46рекламаГлавноеТихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»Сезон французской Лиги 1 будет досрочно завершенSmile о патчах в Dota 2: «Какой-то общей идеи нет»Тарасов объяснил, почему он показал футболку с изображением ПутинаСКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и ЗубареваНовости