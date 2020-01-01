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В РФС назвали единственный реалистичный вариант возобновления РПЛ
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что чемпионат России может быть возобновлён 28 июня.В источнике
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Как будет доигран футбольный сезон в России. Алаев, Прядкин и Ефремов все объяснили

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Алаев назвал сценарий возобновления сезона в чемпионате России

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