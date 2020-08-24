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В РФС назвали истериками угрозы «Уфы» покинуть РПЛ
Sports.ru
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  • Газета.Ru
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  • RT на русском
В Российском футбольном союзе отреагировали на угрозы «Уфы» отказаться от участия в розыгрыше Российской Премьер-лиги. Там заявили, что подобные «методы словесного давления» неприемлемы.В источнике
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В РФС назвали истериками угрозы «Уфы» покинуть РПЛ

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РФС отреагировал на угрозы «Уфы» сняться с чемпионата

РЕН ТВ 05:47
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В РФС отреагировали на угрозы российского клуба сняться с чемпионата

Lenta.ru 05:33
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