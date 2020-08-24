В РФС назвали истериками угрозы «Уфы» покинуть РПЛ

В Российском футбольном союзе отреагировали на угрозы «Уфы» отказаться от участия в розыгрыше Российской Премьер-лиги. Там заявили, что подобные «методы словесного давления» неприемлемы.