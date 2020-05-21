Максим Митрофанов российский иллюстратор

Если клубы начнут массово сниматься с чемпионата по объективным причинам, наверное, странно будет заставлять их играть молодежными составами. Если такая ситуация возникнет, то исполком РФС примет решение о досрочном завершении сезона.