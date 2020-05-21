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Исполком РФС может прекратить сезон, если клубы массово снимутся с РПЛ
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) может принять решение о досрочном завершении чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае, если клубы массово будут отказываться от участия или большинство игроков заразится коронавирусом, заявил заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов.В источнике
Максим Митрофанов
российский иллюстратор
Если клубы начнут массово сниматься с чемпионата по объективным причинам, наверное, странно будет заставлять их играть молодежными составами. Если такая ситуация возникнет, то исполком РФС примет решение о досрочном завершении сезона.
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