В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России

Чемпионат России по футболу может завершиться досрочно. Такое решение будет принято, если произойдет массовое заражение футболистов коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора по развитию РФС Максима Митрофанова. Ранее сообщалось о вспышке инфекции в московском «Динамо».