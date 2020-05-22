В РФС рассказали, в каком случае чемпионат придется завершить досрочно
Команды могут поехать на юг, организовать там сборы и готовиться, - заявил Митрофанов на брифинге РФС. Минспорт РФ одобрил решение о возобновлении сезона РПЛ 15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня.В источнике Если клубы начнут массово сниматься с чемпионата по объективным причинам, наверное, странно будет заставлять их играть молодежными составами. Если такая ситуация возникнет, то исполком РФС примет решение о досрочном завершении сезона.