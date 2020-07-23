«Оренбург» и «Крылья» предлагают расширить РПЛ до 18-ти команд
Вылетающие из Премьер-лиги "Оренбург" и "Крылья Советов" выдвинули идею расширить РПЛ до 18-ти команд. В первую очередь идею расширения выдвигают оренбуржцы, но теперь к ним присоединятся по понятным причинам и самарцы.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», все последние дни в руководстве российского футбола обсуждается вариант, при котором РПЛ все-таки будет расширена до 18 клубов. Первым об этом 20 июля написал Телеграм-канал Вячеслава Короткина «Слава! — новости футбола».