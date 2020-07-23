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«Оренбург» и «Крылья» предлагают расширить РПЛ до 18-ти команд
Bookmaker-ratings.ru
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Вылетающие из Премьер-лиги "Оренбург" и "Крылья Советов" выдвинули идею расширить РПЛ до 18-ти команд. В первую очередь идею расширения выдвигают оренбуржцы, но теперь к ним присоединятся по понятным причинам и самарцы.В источнике
С чего всё начиналось
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Премьер-лигу могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга»

По данным «СЭ», все последние дни в руководстве российского футбола обсуждается вариант, при котором РПЛ все-таки будет расширена до 18 клубов. Первым об этом 20 июля написал Телеграм-канал Вячеслава Короткина «Слава! — новости футбола».
Спорт-Экспресс вчера в 10:50
Подробнее о событии
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Названа причина отказа от идеи расширения Премьер-Лиги

ProstoProSport 06:32 
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Стало известно, почему не состоится расширение РПЛ до 18 команд

Спорт-Экспресс 06:23
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Появилось окончательное решение по вопросу расширения РПЛ, принятое РФС

BetOn 06:33
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