«Оренбург» и «Крылья» предлагают расширить РПЛ до 18-ти команд

Вылетающие из Премьер-лиги "Оренбург" и "Крылья Советов" выдвинули идею расширить РПЛ до 18-ти команд. В первую очередь идею расширения выдвигают оренбуржцы, но теперь к ним присоединятся по понятным причинам и самарцы.