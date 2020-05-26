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В РФС обсудили ребрендинг организации и смену названий лиг
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
  • Татар-информ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
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  • Футбол России
В РФС состоялось заседание Комитета по маркетингу. Оно прошло в формате дистанционной видеоконференции, - сообщает Российский футбольный союз.В источнике
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Подробнее о событии
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РФС обсудил ребрендинг организации и смену названий лиг

Евро-футбол.ру 05:34
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РФС разрабатывает новые названия для футбольных лиг России

News.ru 05:25
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РФС обсудил ребрендинг организации и смену названий лиг

Газета.Ru 04:11
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