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В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR
Газета.Ru
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После 25 туров чемпионата России "Спартак" располагается на шестой строчке российского первенства, записав в свой актив 32 очка.В источнике
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"Спартак" за еврокубки не борется". В РФС объяснили, почему матч красно-белых с "Тамбовом" пройдет без VAR

Футбол России 13:45
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В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет работать VAR

Metaratings 12:53
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Калошин объяснил решение не использовать VAR на матче «Спартак» — «Тамбов»

Матч ТВ 11:24
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