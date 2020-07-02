НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составомГончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»Гончаренко извинился перед футболистами ЦСКА за поездку в БелоруссиюГлавноеНазван лучший игрок матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИВ РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболуВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларовVprognoze.ruВ РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VARГазета.Ru8Газета.RuРоссийская газетаРБКСпорт день за днемSports.ruMetaratingsSport24.ruМатч ТВПосле 25 туров чемпионата России "Спартак" располагается на шестой строчке российского первенства, записав в свой актив 32 очка.В источнике Комментировать14Подробнее о событии "Спартак" за еврокубки не борется". В РФС объяснили, почему матч красно-белых с "Тамбовом" пройдет без VARФутбол России 13:45В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет работать VARMetaratings 12:53Калошин объяснил решение не использовать VAR на матче «Спартак» — «Тамбов»Матч ТВ 11:24рекламаЕщё по темеЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составомГончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»Гончаренко извинился перед футболистами ЦСКА за поездку в БелоруссиюГлавноеНазван лучший игрок матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИВ РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболуВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларовНовости