НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
В РФС объяснили ситуацию с выплатами школам за Головина
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • CT news
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Чемпионат
  • Metaratings
  • Нева Спорт
  • Общественная служба новостей
Москва, 28 августа 2020, 11:34 — REGNUM Училище олимпийского резерва (УОР) города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области не получило выплат за полузащитника Александра Головина, потому не зарегистрировала его как своего игрока.В источнике
3
С чего всё начиналось
alt

В РФС объяснили, почему выплату за Головина получила школа, за которую он играл неделю

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, почему только две российские детско-юношеские спортивные школы получат средства от трансфера полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.
Чемпионат 02:30
Подробнее о событии
alt

В РФС рассказали, почему выплату за Головина получила не та школа

Metaratings 04:24
alt

В РФС объяснили ситуацию с выплатами школам за Головина

REGNUM 04:34
alt

В РФС объяснили, почему выплата за Головина пошла в школу, за которую он играл неделю

Нева Спорт 02:45
реклама
Главное
Новости