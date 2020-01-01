В РФС объяснили ситуацию с выплатами школам за Головина
Москва, 28 августа 2020, 11:34 — REGNUM Училище олимпийского резерва (УОР) города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области не получило выплат за полузащитника Александра Головина, потому не зарегистрировала его как своего игрока.В источнике
С чего всё начиналось
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, почему только две российские детско-юношеские спортивные школы получат средства от трансфера полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.