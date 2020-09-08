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Молодежка «Зенита» стартует в первенстве России матчем с «Локомотивом»
Татар-информ
  • CT news0:56
Новый сезон молодежного первенства России по футболу стартует уже в пятницу, 11 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте Российского футбольного союза. В первом туре молодежка «Зенита» встретится с московским «Локомотивом» на стадионе «Смена» в Петербурге.В источнике
С чего всё начиналось
Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил даты, в которые стартует первенство среди молодежных команд и Юношеская футбольная лига (ЮФЛ).
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