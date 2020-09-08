Молодежка «Зенита» стартует в первенстве России матчем с «Локомотивом»

Новый сезон молодежного первенства России по футболу стартует уже в пятницу, 11 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте Российского футбольного союза. В первом туре молодежка «Зенита» встретится с московским «Локомотивом» на стадионе «Смена» в Петербурге.