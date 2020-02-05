В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.В источнике
С чего всё начиналось
Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.