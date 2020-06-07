В РФС пообещали не снимать команды с турнира РПЛ
Максим Митрофанов обещает: «снимать команды с турнира мы не будем». Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Маяк». Напомним, что чемпионат России был прерван в марте после 22 туров и возобновится спустя три месяца 19 июня.В источнике Пока мы не рассматриваем варианты о том, что команда не может доиграть чемпионат. Мы исходим из того, что в случае наступления каких-то неблагоприятных последствий и невозможности команды принять участие в матче, то, к сожалению, тогда команде будет засчитываться техническое поражение.Soccernews.ruвчера в 16:59