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В РФС пообещали не снимать команды с турнира РПЛ
Телеканал 360°
  • Телеканал 360°0:27
Максим Митрофанов обещает: «снимать команды с турнира мы не будем». Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Маяк». Напомним, что чемпионат России был прерван в марте после 22 туров и возобновится спустя три месяца 19 июня.В источнике
Максим Митрофанов
российский иллюстратор
Пока мы не рассматриваем варианты о том, что команда не может доиграть чемпионат. Мы исходим из того, что в случае наступления каких-то неблагоприятных последствий и невозможности команды принять участие в матче, то, к сожалению, тогда команде будет засчитываться техническое поражение.Soccernews.ruвчера в 16:59
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