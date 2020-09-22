В РФС признали ошибкой засчитанный гол Дзюбы в ворота «Урала»

Российский футбольный союз (РФС) признал, что гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, забитый в ворота екатеринбургского «Урала», был засчитан ошибочно. Напомним, в матче 8-го тура Чемпионата России петербургская команда, благодаря голу Дзюбы вышла вперед уже на 4-й минуте матча.