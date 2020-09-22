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В РФС признали ошибкой засчитанный гол Дзюбы в ворота «Урала»
Sports.ru
  • Мой Брянск0:39
Российский футбольный союз (РФС) признал, что гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, забитый в ворота екатеринбургского «Урала», был засчитан ошибочно. Напомним, в матче 8-го тура Чемпионата России петербургская команда, благодаря голу Дзюбы вышла вперед уже на 4-й минуте матча.В источнике
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С чего всё начиналось
«Урал» на странице в «Твиттере» отреагировал на результаты анализа работы видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
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