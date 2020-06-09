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Дюков ответил на критику со стороны Федуна
Sport24.ru
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков охарактеризовал высказывания владельца "Спартака" Леонида Федуна как сказанное "на грани". Во вторник исполком РФС принял решение о том, что хозяином поля в кубковом противостоянии между "Зенитом" и "Спартаком" станет клуб из Санкт-Петербурга.В источнике
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Александр Дюков
Комментарий Федуна на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь.РБК08:30
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