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Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
Матч ТВ
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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» — тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить на матч...» Федун — о полуфинале Кубка в Питере

Дюков отреагировал на слова Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита» — Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере.
Спорт-Экспресс 06:45
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Сергей Кирьяков: «В отличие от спартаковского руководства, отношусь к решению по матчу „Зенит“ — „Спартак“ адекватно»

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