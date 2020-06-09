Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.В источнике
С чего всё начиналось
Дюков отреагировал на слова Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита» — Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере.