НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
РФС: Гол Дзюбы в матче с «Уралом» засчитан ошибочно
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • LiveResult.Ru
  • Спорт день за днем
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Обзор (Литва)
  • Metaratings
  • Чемпионат
  • RT на русском
  • Российская газета
  • Матч ТВ
  • Soccer.ru
  • Петербургский дневник
  • Нева Спорт
  • Sport24.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Советский спорт
  • Soccernews.ru
  • Гол.ру
Как говорится в сообщении, "VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе Артема Дзюбы". Матч "Урал" - "Зенит" завершился вничью - 1:1.В источнике
44
Подробнее о событии
alt

В РФС признали ошибочной рекомендацию VAR засчитать гол Дзюбы в матче «Урал» — «Зенит»: видео

Sport24.ru 10:50 
alt

«Урал» про гол Дзюбы: «Судьи, работавшие на ВАР, проведут дополнительные тренировки. Хорошей учебы»

Sports.ru 11:31
alt

«ВАР не нужен! Пусть Матюнин нас больше не судит!». Президент «Урала» о голе Дзюбы, который засчитали ошибочно

Спорт-Экспресс 11:17
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости