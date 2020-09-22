РФС: Гол Дзюбы в матче с «Уралом» засчитан ошибочно

Как говорится в сообщении, "VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе Артема Дзюбы". Матч "Урал" - "Зенит" завершился вничью - 1:1.