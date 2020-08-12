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Российская газетаРоссийская газета
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
Sports.ru
  • Дума ТВ1:40
  • Телеканал 360°0:18
  • Москва 240:37
"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.В источнике
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С чего всё начиналось
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Об этом сообщается на сайте организации.
РБК спорт 09:07
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В РФС признали ошибкой назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

РИА Новости 07:43
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Комиссия РФС признала ошибочным назначение второго пенальти в матче «Спартак» - «Сочи»

ТАСС Спорт 07:35
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РФС вынес официальные решения по трем спорным эпизодам скандального матча «Спартак» — «Сочи»: видео

Sport24.ru 07:33 
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