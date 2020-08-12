В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

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"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии. В источнике