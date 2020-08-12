В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.В источнике
С чего всё начиналось
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Об этом сообщается на сайте организации.